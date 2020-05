La prueba anticipada de League of Legends: Wild Rift dará inicio en junio

El año pasado Riot Games reveló que se encontraban trabajando en una versión de League of Legends para dispositivos móviles y consolas, conocido como Wild Rift. Aunque ya han pasado un par de meses desde este anuncio, parece que la compañía por fin está lista para revelar más información sobre esta versión, debido a que una prueba alpha dará inicio el siguiente mes.

Hace un par de días un error por parte de Riot Games parecía indicar que League of Legends: Wild Rift ya estaba disponible en dispositivos Android. Sin embargo, la cuenta oficial del juego aclaró esta situación. El juego aún no está listo para llegar al mercado, pero un acceso anticipado dará inicio en junio, aunque sólo será accesible en Brasil y Filipinas. De igual forma, la compañía ha revelado los requerimientos mínimos del juego.

-Memoria RAM: 1.5 GB

-Procesador: Qualcomm Snapdragon 410

-GPU: Adreno 306

-Sistema operativo: Android de 32-bits

-En el caso de iPhone, se dará soporte desde los modelos iPhone 6

Hey everyone, Wild Rift team here. We hope everyone is staying safe and well.

A few quick updates on our Google Play Store page. We’re seeing reports of a few confusing experiences which we’re hoping we can clear up. Here goes: pic.twitter.com/yKlfApOT47

— League of Legends: Wild Rift (@wildrift) May 15, 2020