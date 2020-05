La reunión de The Lord of the Rings se llevará a cabo este fin de semana

Han pasado 17 años desde el estreno de The Lord of the Rings: The Return of the King. La película ganó múltiples premios, incluido el Óscar a Mejor Película, se convirtió en un fenómeno cultural, introdujo la obra de Tolkien a nuevas generaciones, y llevó a personas como Elijah Wood y a Peter Jackson a nuevos niveles de estrellato. Después de casi dos décadas, las comunidad del anillo por fin se reunirá, y no tendrás que esperar al amanecer del quinto día para disfrutar este evento.

Josh Gad, actor que le da vida a Olaf en Frozen, cuenta con un programa en YouTube en donde hemos visto varias reuniones de actores. Sin embargo, su próximo episodio será el más ambicioso hasta el momento, ya que nos dará la oportunidad de ver a Sean Astin (Samwise Gamgee), Elijah Wood (Frodo Baggins), Dominic Monaghan (Merry), Billy Boyd (Pippin), Orlando Bloom (Legolas), Ian McKellen (Gandalf), Karl Urban (Éomer), Viggo Mortensen (Aragorn), Liv Tyler (Arwen), Andy Serkis (Gollum), Miranda Otto (Éowyn), Sean Bean (Boromir), y muchos más en un sólo lugar, aunque sólo de forma virtual.

Este especial episodio se estrenará el próximo domingo 31 de mayo a las 11:00 am (hora de la Ciudad de México) en el canal oficial de Josh Gad en YouTube.

Vía: Josh Gad