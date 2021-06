Autores de Concrete Genie trabajan en una exclusiva de PS5 junto a Sony Pictures Animation

A través de una nueva vacante de trabajo, se reveló que PixelOpus, desarrolladores de Concrete Genie, ya se encuentran trabajando en un nuevo título exclusivo de PlayStation 5 en colaboración con Sony Pictures Animation y sí, parece que ya estarán utilizando Unreal Engine 5.

PixelOpus promocionó esta vacante en Twitter:

#PixelOpus is hiring! We are hard at work on an exciting new PlayStation 5 title, and continuing to grow. Come and join us on this unique project within #PlayStationStudios!#PlayStation #SIE #hiring #Sonyhttps://t.co/nJidL5ADq6https://t.co/xsNUySVyjn

— PixelOpus (@Pixelopus) June 3, 2021