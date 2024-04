Atacan a Shakira por su opinión de Barbie

Todos tienen el derecho de opinar sobre lo que consumen, ya sean que apoyen el consenso general o no. Sin embargo, lo que a muchas personas les puede causar un problema no son los comentarios que alguien emita, sino las contradicciones que se logren identificar. Este es el caso de Shakira, la famosa cantante de pop de América Latina, quien recientemente reveló que no le gustó la película de Barbie.

En una entrevista con Allure, Shakira, en medio de una conversación sobre el empoderamiento de la mujer, fue cuestionada sobre la película de Barbie, la aclamada cinta de Greta Gerwig que estuvo nominada a múltiples Óscar este año. Para la sorpresa de muchas personas, a la cantante no le gustó este largometraje, y su respuesta puede verse como una contradicción. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Mis hijos lo odiaron absolutamente. Sintieron que era castrador. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres. Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también. Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse”.

Inmediatamente, y como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron de una forma negativa, no por su opinión sobre la película, sino por el hecho de que dejó ver una incongruencia con su posición social y el mensaje que hay en sus canciones. Muchos han señalado que sus recientes comentarios contradicen la imagen que ha creado durante años, especialmente después de su divorcio.

Shakira sacando un álbum de empoderamiento femenino pero criticando una película que hace exactamente lo mismo solo porque a sus hijos varones no les gusto pic.twitter.com/SfTIEoQegt — emmaa 11/11✨ (@EmmaDip1) April 1, 2024

Yo despidiéndome de mi playlist de Shakira 👋pic.twitter.com/fnNYptWZEa — Monika Lara⋆ (@VioletStarfish) April 1, 2024

Después de ver lo que dijo Shakira de la película “Barbie”, ella uso el empoderamiento femenino de “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” solo para lucrarse pic.twitter.com/vv7TmBWgvM — Juanxxo (@Boss_juanr) April 1, 2024

Solo nos queda esperar y ver si Shakira responderá a la recepción negativa de su comentario, en donde logre explicarse de mejor forma, o si estos comentarios se mantendrán de esta forma. En temas relacionados, Margot Robbie quiere una secuela de Barbie. De igual forma, te decimos dónde ver todos los nominados a los Óscar de este año.

Nota del Editor:

Barbie está lejos de ser una película perfecta, pero el comentario de Shakira deja ver algo muy claro, no todos tienen un sentido del humor que les permita apreciar la sátira que aquí se nos presenta. Ya sea que los hijos de la cantante o ella no lograron ver a los Ken como un simple chiste, o los malos, habla sobre un problema de crítica, más de incongruencia.

Vía: Allure