Anuncio importante de Hollow Knight: Silksong estaría en camino

Desde hace ya bastantes años atrás se ha estado esperando la llegada de un juego independiente, Hollow Knight: Silksong, el cual presuntamente empezó como un DLC para el lanzamiento de 2018, pero que sus ideas fueron tan ambiciosas como para que se convirtiera en una experiencia completa. Eso mismo ha hecho que Team Cherry no haya dado muchas noticias sobre el mismo, con tan solo comentarios vagos de que está cerca, y parece que la espera de los seguidores por fin va a rendir sus frutos.

Mediante la plataforma de Twitter, se ha reportado que el juego ya cuenta con su página de venta en Microsoft, y cuando eso sucede para algunos juegos, significa que el lanzamiento no debe estar muy cerca de convertirse en un hecho, y eso puede apuntar a que su revelación será en eventos próximos de la industria. Esto puede tener algo de sentido, pues en verano hay otra edición de Summer Game Fest, celebración ideal para que los desarrolladores finalmente digan la fecha de lanzamiento.

Hollow Knight: Silksong now has an Xbox Store page https://t.co/XK5QRy2W1Y listings already exist for eShop/PSN/Steam/GOG pic.twitter.com/bGRo7ayhxJ — Wario64 (@Wario64) April 1, 2024

Ante esta publicación, la gente ha creído que es una broma del 1° de abril por parte de quienes difunden la noticia, pero este no es el caso, dado que si el usuario pone en su buscador de Xbox el nombre del juego, sí aparecerá. Por su parte, todavía no hay un precio definido, así que posiblemente sea liberado más adelante. La gente ha estado al pendiente de este título desde su anuncio hace bastante tiempo atrás, y podría ser posible que justo en este 2024 donde casi no hay lanzamientos grandes sea su momento de brilla.

Acá una descripción del primer juego:

Hollow Knight s un videojuego independiente de acción y aventura desarrollado por el equipo australiano Team Cherry. Fue lanzado inicialmente en 2017 para Microsoft Windows, macOS y Linux, y posteriormente se ha portado a varias plataformas adicionales, incluyendo Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y dispositivos móviles. El juego se desarrolla en el ficticio mundo subterráneo de Hallownest, donde los jugadores asumen el papel de un insecto sin nombre, conocido como el Caballero, que explora un vasto y misterioso reino lleno de peligros y secretos. La jugabilidad de “Hollow Knight” se centra en la exploración de un mundo interconectado, la lucha contra enemigos variados y desafiantes, la resolución de acertijos y la mejora de las habilidades del personaje a lo largo de la aventura. Hollow Knight es conocido por su estilo de arte visualmente impresionante, que presenta gráficos dibujados a mano y un diseño de personajes y escenarios detallado y atmosférico. La música del juego, compuesta por Christopher Larkin, también ha sido ampliamente elogiada por su ambiente evocador y su capacidad para sumergir al jugador en el mundo del juego.

Para estos momentos Hollow Knight: Silksong está en desarrollo para PS4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC. Llegará día uno para usuarios de Game Pass.

Vía: Twitter

Nota del editor: Definitivamente muchos ya estamos ansiosos por conocer más detalles del juego, especialmente la fecha de lanzamiento es lo que buscamos. Podría ser que este mismo 2024 finalmente lo tengamos en las tiendas.