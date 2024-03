Dónde ver todas las películas de los Óscar 2024

Nos encontramos a solo unos días de la Premiación Número 96 de los Óscar, evento enfocado en celebrar a las mejores obras de la industria cinematográfica en el 2023. Si no tuviste la oportunidad de ver alguna de las 10 cintas nominadas a Mejor Película en su momento, no te preocupes, aquí te decimos dónde puedes disfrutar de estas obras para que estés listo para la ceremonia del próximo domingo.

Comenzado con Oppenheimer, la cinta de Christopher Nolan no solo está nominada a Mejor Película, sino que puede ganar hasta 13 estatuillas, incluyendo Mejor Actor Principal, Mejor Directo, Mejor Cinematografía, y más. Lamentablemente, la única forma de Oppenheimer en estos momentos es rentando o comprando la cinta de forma digital por medio de plataformas como Google Play, Apple TV y Amazon Video.

Poor Things es la otra gran contendiente de la noche con 11 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz Principal. Lamentablemente, si deseas ver esta película, no lo podrás hacer en nuestra región, al menos por el momento. En Estados Unidos, el trabajo más reciente Yorgos Lanthimos ya está disponible en Disney+, por lo que un VPN es requerido en esta ocasión.

Una de las cintas más aclamadas de 2023 fue Killers of the Flower Moon, algo que deja en claro con 11 nominaciones, incluyendo Mejor Director. Si bien esta película tuvo un pequeño estreno en cines, actualmente puedes encontrarla fácilmente en Apple TV+.

La primera mitad de Barbenheimer es Barbie, y con ocho nominaciones, es posible que se lleve a casa una serie de galardones técnicos. Si no fuiste parte de este movimiento cultural en su momento, te dará gusto escuchar que puedes disfrutar de esta cinta en Max.

Con un fuerte intento para ganar el Óscar a Mejor Película, Maestro se posiciona como la cinta que por fin podría cumplir el sueño de Bradley Cooper. Al igual que las últimas dos películas, Maestro es muy fácil de encontrar, puesto que está disponible en Netflix.

Una de las pocas cintas que aún puedes ver en el cine es Anatomy of the Fall. Sin embargo, si no corres con la suerte de disfrutar de este fantástico drama en la pantalla grande, tu única opción es usar un VPN, puesto que la cinta está disponible en plataformas como Prime Video y Apple TV+, pero en Estados Unidos.

De igual forma, The Zone of Interest es una película que aún puedes ver en las salas de cine, por lo que no está disponible para streaming en ninguna plataforma por el momento, aunque sí se puede rentar en Apple TV+ y Prime Video, pero, una vez más, solo en Estados Unidos.

The Holdovers es un fuerte candidato a ganar el premio a Mejor Actor Principal y Mejor Actriz Secundaria. Si tienes la oportunidad, véanla en el cine, puesto que aún hay un par de funciones disponibles. Sin embargo, si esto no es posible, bueno, ya sabes la respuesta. La cinta está disponible solo para renta y compra en Prime Video en Estados Unidos.

Sorpresivamente, American Fiction es una de las pocas comedias que ha sido reconocida por la Academia, y puedes disfrutar de este fantástico trabajo usando tu cuenta de Prime Video, puesto que esta cinta llegó a este servicio de streaming a finales de febrero.

La última cinta nominada a Mejor Película este año es Past Live, un fantástico drama que no pierde un solo segundo. Al igual que Anatomy of the Fall, The Holdovers y The Zone of Interest, aún puedes disfrutar de Past Lives en algunos cines y, al menos por el momento, se desconoce a qué plataforma de streaming llegará, aunque es muy probable que esté disponible en Mubi eventualmente.

Si bien es cierto que disfrutar de algunas películas en estos momentos es complicado, aún puedes ver la mitad sin algún problema, siempre y cuando estés dispuesto a pagar suscripciones a múltiples servicios de streaming. Te recordamos que la próxima ceremonia de los Óscar se llevará a cabo el próximo 10 de marzo. En temas relacionados, aquí puedes conocer a todos los nominados para el evento de este año.

2023 fue un gran año para las películas. Todas las nominadas este año merecen el reconocimiento, y si bien hay algunas que me gustaron más que otras, no puedo decir que alguna fue mala, más allá de lo molesta que llegó a ser Maestro en algunas ocasiones.

Vía: Óscar