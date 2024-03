Primer tráiler de Inside Out 2 de Pixar

Después de un par de fracasos en taquilla, Disney se ha dado a la tarea de enfocarse en secuelas de las propiedades más famosas que han tenido en los últimos años. Uno de estos proyectos es Inside Out 2. Tras varios meses de espera, el día de hoy por fin se ha compartido el primer tráiler oficial de esta cinta, y nos muestra un par de ideas nuevas, pero otras ya conocidas.

Inside Out 2 nos presenta a Riley, la protagonista de la primera cinta, en una nueva etapa en su vida y, como consecuencia, emociones nunca antes vistas harán acto de presencia. Aquí podemos ver a Ansiedad, Vergüenza, Envidia y Apatía, las cuales tomarán el control de la chica, incluso si Alegría y su equipo no están de acuerdo. Esta es la descripción de la cinta:

“Las pequeñas voces dentro de la cabeza de Riley la conocen por dentro y por fuera, pero el próximo verano todo cambia cuando ‘Inside Out 2’ de Disney y Pixar presenta una nueva emoción: la ansiedad. Según la directora, Kelsey Mann, el nuevo personaje promete causar revuelo en la sede central”.

Como pudieron ver, Inside Out 2 seguirá un camino similar a la original. Aquí, las nuevas emociones toman el control de Riley, encarcelando a Alegría y compañía. De esta forma, nuestros viejos protagonistas tendrán que viajar a lo largo del subconsciente de Riley para retomar sus puestos, similar a lo que sucedió con la primera película.

Inside Out 2 llegará a las salas de cine el próximo 14 de junio. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la serie de Fallout. De igual forma, este es el primer vistazo a Tron: Ares.

Nota del Editor:

Me gustó la primera película de Inside Out, pero parece que Disney y Pixar nos van a entregar la misma historia, pero ahora con nuevos personajes. Aún está por ver cómo será el producto final, pero este primer avance, más que convencerme, me preocupa.

Vía: Pixar