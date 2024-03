Las mejoras ofertas en Amazon por el Día de Mario

El próximo 10 de marzo se celebra el MAR10, o el Día de Mario. De esta forma, múltiples compañías aprovechan esta fecha para conmemorar al plomero más famoso del mundo. Entre estas empresas se encuentra Amazon, la cual ha comenzado una serie de ofertas relacionadas con este amado personaje.

En estos momentos ya puedes entrar a Amazon y disfrutar de algunos de los descuentos que los productos relacionados con Mario poseen. Aquí no solo encontramos juegos para el Switch, como Super Mario Bros. Wonder, sino que también hay sets de LEGO, peluches, figuras de colección, y algunos productos que todos los fans no se pueden perder, y estas son algunas de las mejores ofertas del momento.

Estas son algunas de las ofertas que Amazon tiene para nosotros en celebración del Día de Mario, y aquí puedes conocer al respecto. Junto a esto, Nintendo también tiene ofertas en la eShop, y es muy probable que otros lugares se sumen a la celebración. En temas relacionados, LEGO anuncia evento de Mario. De igual forma, este mes tendríamos más información de Paper Mario The Thousand Year Door HD.

Nota del Editor:

Mario es un personaje sumamente importante, y es bueno ver que las compañías le están dando la atención que se merece. Este es el momento perfecto para comprar algún juego o LEGO de esta serie, algo que seguramente muchos apreciarán para sus colecciones.

Vía: Amazon