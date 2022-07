Ya ha pasado un mes desde que el nuevo servicio de PlayStation Plus llegó a nuestra región. Si aún no has tenido la oportunidad de disfrutar de estos beneficios, como jugar clásicos de PS1, PlayStation tiene la promoción perfecta para ti, ya que en estos momentos puedes disfrutar de una prueba gratuita a las suscripciones Premium (Deluxe) y Extra.

Actualmente, PlayStation ofrece una prueba gratuita de siete días para todos aquellos que deseen disfrutar del contenido que nos ofrece el nuevo PS Plus. Sin embargo, es importante mencionar que esto solo está al alcance de todos aquellos que sean nuevos a este servicio, es decir, es imposible disfrutar de estos beneficios si ya eres miembro de este servicio.

Junto a esto, es importante mencionar que necesitas usar una tarjeta de crédito y seleccionar un tipo de pago, ya sea mensual, trimestral o anual. Solo así podrás disfrutar de esta semana gratuita en el servicio. Afortunadamente, puedes cancelar tu suscripción antes de que el periodo de prueba termine, para así no tener que pagar. De esta forma, tendrás acceso a un extenso catálogo de juegos de PS4, así como títulos clásicos de PS1, PS2, PS3 y PSP. Por si fuera poco, también podrás disfrutar de Stray, título que llega de lanzamiento a esta plataforma.

En temas relacionados, estos son los nuevos juegos para el servicio de PS Plus. De igual forma, Resident Evil 2 y más títulos clásicos llegarían a esta plataforma.

Nota del Editor:

Las nuevas opciones para el PS Plus son perfectas para aquellos que no han experimentado la historia de esta compañía. Sin embargo, si tuviste un PS4 desde su lanzamiento, y conoces el legado de la marca, entonces este servicio no es tan atractivo como debería ser.

Vía: VGC