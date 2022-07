Josh Scherr abandona Naughty Dog

La industria de los videojuegos está en constante movimiento. Aunque siempre suceden movimientos de personal sin que muchos se den cuenta, ocasionalmente ocurren una salida que, sin duda alguna, dejará su marca en algún estudio. Este es el caso de Josh Scherr, quien después de trabajar en series como Jak & Daxter, The Last of Us y Uncharted, deja Naughty Dog.

Por medio de sus redes sociales, Scherr compartió un mensaje en donde reveló que está listo para el siguiente capítulo en su vida laboral. De esta forma, deja Naughty Dog después de 21 años trabajando en el estudio en diversas áreas. Esto fue lo que comentó al respecto:

To all my amazing coworkers over the years:

I'm so grateful for your inspiration, your support, & your trust. Thank you for putting up with my faults, forgiving my mistakes, & giving me opportunities to grow.

Y'all are what made those 21 years memorable. We had fun. ❤️

🧵2/3: pic.twitter.com/nXjeheynHQ

— Josh Scherr (@joshscherr) July 15, 2022