A principios de año se reveló que Bungie, estudio responsable por Destiny, fue comprado por PlayStation por la módica cantidad de $3.6 mil millones de dólares. Ahora, con este proceso por fin finalizado a finales de la semana pasada, la compañía ha aclarado un punto que muchos se han preguntado por meses: ¿los juegos de Bungie serán exclusivos de PlayStation?

Aunque en su momento esta duda fue aclarada, el estudio volvió a reiterar que Destiny 2 no será exclusivo de PlayStation. Por medio de sus redes sociales, el equipo dejó en claro que todos los jugadores, sin importar si tienen PC o Xbox, podrán disfrutar de los juegos de esta compañía, incluso los que veamos en un futuro. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Destiny 2 will remain on multiple platforms. Our games will continue to be where our community is, wherever they choose to play.

— Bungie (@Bungie) July 15, 2022