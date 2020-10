Así fue cómo Phil Spencer reaccionó a la inapropiada imagen de Steve en Smash

Uno de los mayores temas de conversación entre la comunidad de Super Smash Bros. Ultimate recientemente, fue la carne de Steve. La inapropiada pantalla de victoria del personaje de Minecraft ha sido uno de los mayores chistes entre la gente que disfrutar de este juego. Sin embargo, hay una persona que no estaba al tanto de esta provocativa imagen, nos referimos de Phil Spencer.

Aunque esta pantalla de victoria ya no está disponible en el juego, recientemente se compartió un fragmento de una entrevista entre Stephen Totilo, miembro de Kotaku, y el director de Xbox. En este intercambio, Spencer parece que nunca estuvo al tanto del meme que circulaba en internet, pero al momento de ver la imagen su reacción fue simplemente: “Asumo que será corregida”.

Oh! This reminds me!

I interviewed Phil Spencer on Wednesday via Microsoft Teams, not long after Steve was added to Minecraft and people noticed this image.

I focused questions mostly on Xbox stuff, but, hey, Microsoft owns Minecraft, so I had to ask..

