¡El original Fire Emblem de 1990 llegará por primera vez a Occidente a finales de año!

Aunque el público de occidente conoció a la serie de Fire Emblem por primera vez gracias a Super Smash Bros. Melee y Fire Emblem: The Blazing Blade en 2003, la serie surgió originalmente en Japón en 1990. Ahora, 30 años después de su lanzamiento inicial, el original Fire Emblem será localizado para nuestro territorio.

De manera inesperada, Nintendo reveló el día de hoy que Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light llegará oficialmente a Occidente el próximo 4 de diciembre en Nintendo Switch. Es importante mencionar que este es el juego de Famicom de 1990 y no un remake o algo por el estilo. Sin embargo, esta versión contará con un par de agregados, como la opción de crear un punto de guardado en cualquier momento de tu aventura, y más.

Aunque este juego se distribuirá solo de forma digital, una edición especial con un libro de arte, un manual, código de descarga y mucho más estará disponible en un futuro. Sin embargo, las cantidades de esta colección serán limitadas, así que no dudes en comprar una lo más pronto posible.

Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light por fin llegará a Occidente por medio del Nintendo Switch el próximo 4 de diciembre de 2020, y solo estará disponible por tiempo limitado.

Vía: Nintendo