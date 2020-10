Mod te permite descargar tus skins de Minecraft a Smash Ultimate

Apenas esta semana Steve fue añadido a Super Smash Bros. Ultimate, y los jugadores ya están haciendo cosas muy interesantes con el personaje. En particular, Jam1garner, un modder de Smash, ha encontrado la manera de utilizar las skins que tengas en Minecraft Java Edition dentro del juego de peleas, e intercambiarlas a través de un menú personalizado.

Vía Twitter, Jam1garner demostró a dos peleadores jugando como Steve, pero con dos atuendos muy diferentes. Ambos personajes tenían skins personalizadas, aunque los elementos de la interfaz seguían siendo los mismos.

I added the ability to download and install your #Minecraft Java skins in #SmashUltimate. All from an in-game menu. pic.twitter.com/4qOdqP9X52

— jam1garner (@jam1garner) October 14, 2020