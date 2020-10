Twitch lanza advertencias por derechos de autor a cientos de streamers

Una vez más, cientos de streamers en Twitch han empezado a recibir advertencias por derechos de autor debido a una gran oleada de reclamos por parte de la DMCA (Digital Millennium Copyright Act). De acuerdo con la organización, la razón por las advertencias se debió al uso indebido de música con derechos de autor en videos viejos.

La información viene por parte del popular consultor de eSports, Rod “Slasher” Breslau, quien compartió lo siguiente vía Twitter:

the Twitch DMCA bloodbath has begun, as hundreds of partnered streamers have received emails from Twitch as DMCA takedown notifications pic.twitter.com/zoIoI7Q7Xp

— Rod Breslau (@Slasher) October 20, 2020