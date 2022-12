Amazon asegura ser fiel en su serie de God of War

Las recientes series de Halo y Resident Evil no fueron del agrado de los fans, y se ha señalado que estas adaptaciones se alejaron del trabajo original. De esta forma, muchos están preocupados de que este sea el caso con la próxima serie de God of War. Sin embargo, Amazon asegura que esto no sucederá.

En una entrevista con Collider, Vernon Sanders, director de televisión de Amazon Studios, ha señalado que están trabajando para ser fieles al trabajo original de Santa Monica. Esta fue lo que comentó al respecto:

“Sabemos que hay una base de fans tan apasionada por God of War. Pero lo que siempre estamos buscando es si hay un núcleo emocional real, si hay una historia narrativa real, y creo que [eso] es parte de lo que hace que God of War sea tan especial. Entonces, lo que [los showrunners] Rafe Judkins y Mark Fergus y [el escritor] Hawk Ostby han ideado para la primera temporada, y para la serie, creo, es increíblemente fiel al material original y también convincente por sí mismo. Así que creemos que va a ser enorme”.

Aunque por el momento no hemos visto algo sobre este proyecto, recordemos que Amazon tiene un buen historial al momento de hablar sobre adaptaciones, ya que The Boys e Invencible han sido todo un éxito, incluso cuando se han alejado del material original.

Nota del Editor:

Amazon no ha fallado con sus adaptaciones, e incluso cuando hacen cambios, en algunas ocasiones logran mejorar la historia. De esta forma, no temo por la historia, sino por el aspecto visual. Aún está por verse si la compañía es capaz de replicar lo hermoso que estos mundos pueden llegar a ser.

