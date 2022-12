Serie de God of War es confirmada para Prime Video

Desde inicios de año se había reportado que PlayStation había encargado algunas series y películas de sus franquicias más famosas, ahí se habló de Horizon Zero Dawn, Gran Turismo y claro, God of War. A pesar de esto, no se hizo una confirmación del todo, pero las dudas ya quedaron resueltas respecto a la adaptación del dios de la guerra.

Prime Video anunció que ordenará oficialmente la serie live action, misma que entra en coproducción con Sony Pictures Television y PlayStation Productions. Será una adaptación de los juegos más recientes de Santa Monica Studios, siguiendo a Kratos en el reino nórdico de Midgard con diferentes situaciones que vive junto a su hijo Atreus.

Rafe Judkins de Wheel of Time se desempeñará como productor ejecutivo, mientras que Mark Fergus y Hawk Ostby, que han trabajado en Iron Man y Children of Men, se han unido a la serie como escritores. Cory Barlog de PlayStation también se desempeñará como productor ejecutivo.

Esto menciona el director de televisión global de Amazon Studios, Vernon Sanders, respecto a la serie:

God of War es una franquicia convincente y centrada en los personajes que creemos que cautivará a nuestros clientes globales tanto con sus mundos expansivos e inmersivos como con su rica narración.

Por ahora no se tiene al elenco confirmado, y tampoco se habla de una fecha de estreno.

Vía: IGN

Nota del editor: Sin duda la historia del juego pinta para tener una adaptación en serie, seguro será uno de los programas más esperados a partir de este momento. Mientras podemos disfrutar el próximo año dedicado a The Last of Us.