Gracias a que Avatar: The Way of Water es una película que avanza la tecnología en el cine, hay algunas salas que simplemente no pueden proyectar la cinta tal y como se debería, ya que no poseen las capacidades necesarias para que el público logre apreciar el trabajo de James Cameron, y esto es algo que recientemente enojo a los asistentes en Japón.

De acuerdo con Bloomberg, múltiples cines a lo largo del mundo han tenido problemas al momento de proyectar Avatar: the Way of Water, puesto que la cinta utiliza un frame rate elevado. Esto quiere decir que algunas escenas están a 24fps, el estándar de la industria, mientras que las secuencias de acción y corren a 48fps. De esta forma, muchos fans se han quejado de que algunas salas son incapaces de cumplir con este cambio.

En el caso de Japón, The Way of Water se ha convertido en el estreno más exitoso en el país, por lo que salas de cine de todo el tipo están proyectando el trabajo de James Cameron, y eso incluye aquellas que no tienen la infraestructura para hacer la visión del director una realidad. De esta forma, las cadenas de United Cinemas Co., Toho Col y Tokyu Corp. tuvieron que devolver el dinero a los asistentes que protestaron ante este detalle.

Como resultado, algunas salas han optado por proyectar Avatar: The Way of Water a solo 24fps en todo momento. Por su parte, Disney ha señalado que le ha dado la opción a las compañías de tener versiones a 24fps, 48fps en 2D y 48fps en 3D. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de esta cinta aquí. De igual forma, las acciones de Disney caerán a su punto más bajo por culpa de este largometraje.

Nota del Editor:

Al final del día, todo depende del espectador. Si bien los 48fps y el 3D es la visión del director, también es comprensible que a alguien no le guste esto, ya que puede causar dolores de cabeza. Sin embargo, es cierto que los cines deberían estar al día con la tecnología, no solo para que casos como el de Japón no se repitan, sino para ofrecerle todas las opciones necesarias a los asistentes.

Vía: Bloomberg