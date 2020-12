Actor de Arbiter adelanta su posible regreso en Halo Infinite

Todavía hay muchas cosas que nos falta por conocer sobre la historia de Halo Infinite, e indudablemente tendremos mayores detalles al respecto previo a su lanzamiento a finales de 2021. Sin embargo, un reciente adelanto indica que Arbiter podría regresar en esta nueva entrega.

Keith David, actor que presta su voz al icónico personaje, fue cuestionado sobre su posible regreso para Infinite, y su respuesta ciertamente da de qué pensar:

I’d have to kill you. https://t.co/OhGHiSMgvT

— KeithDavid (@ImKeithDavid) December 30, 2020