Michael B. Jordan dirigirá y protagonizará Creed 3

La industria del cine se encuentra en una situación muy complicada debido al COVID-19, pero eso no significa que no estén sucediendo cosas interesantes en el detrás de escenas. Por ejemplo, se ha confirmado que Michael B. Jordan no solo protagonizará Creed 3, sino que él también la dirigirá.

Tras los rumores iniciales provenientes de Deadline, Tessa Thompson, actriz que aparece junto a Jordan en la franquicia de Creed, ha confirmado que el actor también dirigirá esta tercera parte de la saga:

“Él dirigirá la siguiente película de Creed. Será genial, para mí, cuando se comunique conmigo desde la silla del director. Solo le diré que le baje a su nivel de atracción. Pero no la haremos hasta finales del siguiente año. Entonces quién sabe qué pasará. No sé si seguirá siendo el Hombre Más Sexy sobre la Tierra dentro de seis meses.”

Como lo menciona Thompson, Creed 3 está pensada para iniciar filmaciones hasta finales del siguiente año, así que todavía falta un buen rato para verla en el cine, o algún servicio de streaming.

Via: IGN