Sony obsequió a sus empleados estas geniales chamarras de PlayStation

Jim Ryan, CEO de SIE, alguna vez dijo que lanzar una consola en medio de una pandemia era “algo que no le recomendaría a nadie”, pero a pesar de todo, el PlayStation 5 logró tener un lanzamiento exitoso. Para felicitar a todos sus empleados, Sony decidió recompensarlos con unas increíbles chamarras.

Jan ‘Gabby’ Llanillo, que trabaja dentro de Naughty Dog, compartió un tweet con su nueva chamarra de Sony, y acá lo puedes ver por ti mismo:

💙 @PlayStation with the new drip 💦❄️🥶 pic.twitter.com/Gl3Yl24ehW

— Gabby 🌈🇵🇭 (@gabs820) December 29, 2020