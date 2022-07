5 juegos retrasados en este 2022

La industria del gaming es una bastante inestable si de fechas de lanzamientos hablamos. Desarrollar un videojuego es un proceso tan complicado en el que tantas cosas pueden salir mal, que fijar un día para el estreno de tal o cual título, en realidad es una apuesta medio a ciegas por parte de estudios y publishers. Por tal motivo, es completamente común que constantemente estemos escuchando sobre los infames retrasos. Por supuesto, estas decisiones muchas veces tienen que ver con entregar un mejor producto al final del día, sin embargo, no dejan de doler. 2022 no ha sido la excepción y a lo largo de los últimos meses, hemos visto cómo es que grandes producciones programadas para salir cuanto antes, se han tenido que posponer. Acá te va una lista de cinco grandes juegos que supuestamente llegarían pronto pero que tuvieron que ser retrasados hasta 2023.

Suicide Squad: Kill The Justice League

La verdad es que desde que se nos dijo que el juego estaría listo para este mismo año, todos dudamos enormemente, pues se nos había mostrado muy poco. Desde la salida de Batman: Arkham Knight a inicios de la pasada generación, Rocksteady se mantuvo en completo silencio hasta que finalmente vino la revelación de Suicide Squad: Kill The Justice League, juego que sin duda se ve genial, pero al que también, claramente le falta tiempo en el horno. Por tal motivo, cuando Warner salió a anunciar que en efecto, su nuevo título simplemente no podría estar listo en este 2022, nadie quedó sorprendido. Ahora, solo nos toca ser aún más pacientes y ver en qué momento de 2023 lo podremos jugar. Preferible que este importante desarrollador se tome su tiempo para que todo salga de acuerdo a las altas expectativas que se tienen.

Forspoken

Dicen que un juego malo siempre será malo, pero que uno retrasado, tiene el enorme potencial de convertirse en algo muy bueno. Bajo esta idea, la verdad es que nos da mucho gusto que se haya decidido que Forspoken no saldrá el siguiente 11 de octubre como se tenía planeado. De hecho, este es el segundo retraso mayor que sufre el juego de Square Enix, pues originalmente se prometió para el mes de mayo pasado. Como sea, creemos que sobre todo en octubre, no faltarán cosas para jugar, además de que claro, el tamaño de este proyecto nos hace pensar que su proceso de control de calidad, es mucho más complicado de lo normal. Además, la espera ni siquiera será tan larga, pues se nos ha asegurado que estará listo para llegar en exclusiva al PS5 el próximo 24 de enero.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

La historia de nunca acabar. Después de que de manera un tanto impulsiva en E3 de 2019, Nintendo decidiera anunciar que una secuela The Legend of Zelda: Breath of the Wild ya se estaba trabajando, la información del juego ha llegado a cuentagotas, al punto de que estamos tres años después, y seguimos sin saber el nombre oficial del título, o de ver gameplay extendido que nos deje entender más sobre lo que ofrecerá. Sabemos que la idea de hacer una segunda parte para un juego tan importante no es poca cosa, pero también te estaríamos mintiendo si te dijéramos que ya comienza a existir una preocupación genuina sobre lo que está pasando con el desarrollo del juego. Hasta el momento, sabemos que llegará en primavera de 2023 para el Nintendo Switch y que seguramente, el equipo de Eiji Aonuma está construyendo algo verdaderamente especial que nos volará la mente. No queda más que esperar.

Starfield

Xbox tiene un grave problema. A pesar de las decenas de estudios que ha comprado en los últimos años, sigue teniendo periodos más amplios a un año en los que sus plataformas no reciben ninguna clase de contenido exclusivo. Fuera del pequeño proyecto de As Dusk Falls, las consolas de Microsoft quedarán completamente secas en este 2022. Una de las grandes esperanzas era Starfield de una de sus más importantes compras, Bethesda, no obstante, el haberlo prometido para este año, se sentía como algo muy complicado de cumplir, por lo que cuando se anunció que en efecto, el ambicioso juego no estaría listo, pocos quedaron sorprendidos. La cosa acá es que de pasar de tener un día exacto de estreno, solo nos dijo que llegará en algún punto del primer semestre de 2023. Esperemos que este tiempo sea el suficiente para que se nos entregue la experiencia que se está prometiendo y que claro, tantas expectativas ha levantado.

Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft es otra de las grandes empresas del medio que está pasando por momentos sumamente complejos. Recientes fracasos comerciales y claro, todos los escándalos laborales que han estallado en los últimos meses, empiezan a pasarle factura al publisher francés, denotando una fuerte inestabilidad en su interior. A pesar de todo lo anterior, una de sus apuestas más fuertes para este fin de año era Avatar: Frontiers of Pandora, juego basado en la franquicia de James Cameron que tenía como objetivo salir al mismo tiempo que la segunda película en diciembre, sin embargo, seguramente debido a las complicaciones de las que te hablamos, se tomó la determinación de mejor aplazar el estreno. Hasta el momento sabemos poco y según lo que se dijo, el desarrollo va mucho más lento de lo previsto, pues la nueva fecha de llegada, si es que se le puede llamar fecha, fue colocada en algún punto del próximo año fiscal, es decir, se estrenará entre abril de 2023 y marzo de 2024.