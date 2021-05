5 juegos adelantados a su tiempo

Si de verdadera innovación en temas de entretenimiento hablamos, lo más seguro es que los videojuegos sean los primeros en saltar a la conversación. Desde su nacimiento a inicios de la segunda mitad del siglo XX, esta forma de entretención no ha hecho más que avanzar y encontrar diferentes maneras de funcionar, llevándonos al punto en el que ahora nos encontramos con producciones multimillonarias con una sofisticación muy considerable en cada uno de sus apartados. Algunos de estos títulos a lo largo de la historia han sido tan avanzados, que bien se les podía considerar como productos del futuro o como nos gusta llamarlos “adelantados a su tiempo”. En este nuevo listado recordamos a cinco de ellos que indudablemente, llegaron a ampliar los horizontes del medio. ¿Cuál otro recuerdas de este tipo?

Metal Gear Solid

Lanzado en medio de una época de mucho aprendizaje para la industria debido a lo reciente que seguía siendo el salto que se dio de gráficas en dos dimensiones al famoso 3D, Metal Gear Solid tomó sorpresa a propios y extraños por diferentes circunstancias que en muy poco tiempo lo convirtieron en todo un clásico y por supuesto, provocaron que Hideo Kojima se transformara en una de la luminarias más importantes del medio. Los logros de este juego estrenado en 1998 para el primer PlayStation son incontables, pero muy probablemente, su presentación cinematográfica e intrincada narrativa, hicieron que de verdad sintieras que estabas jugando algo como nada de lo que nos había tocado ver. Si a esto le sumas arriesgadas decisiones para romper la cuarta pared, tienes como resultado a un juego que destruyó todo tipo de paradigmas.

Shenmue

Actualmente, los llamados juegos de mundo abierto con un alto nivel de interactividad son una de las tendencias más fuertes del medio que francamente, no se ve para cuando se vaya a ir. Como en todo, existe un inicio u origen y para muchos, el de dicha forma de diseño está puesto en gran manera dentro de lo que fue el revolucionario, Shenmue, de Yu Suzuki y Sega. En general, podríamos decir que el propio Dreamcast se sentía como una consola adelantada a su tiempo y en muchos aspectos, sí lo era, siendo el principal, lo avanzadas que eran algunas de las experiencias exclusivas que nos presentaba. Lanzado en diciembre de 1999, la aventura de Ryo Hazuki se sentía como algo totalmente diferente, esto gracias al mundo tan vivo en el que nos ponía y que básicamente marcaba la pauta para que un montón de experiencias contemporáneas pudieran existir.

Deus Ex

Que un juego te esté diciendo que no constantemente puede ser frustrante. Actualmente, se hacen enorme esfuerzos para que el usuario tenga toda la libertad posible. Antes de junio del 2000, esto era bastante normal dentro del medio, hasta que el legendario Warren Spector apoyado por el mismísimo John Romero, decidió que era tiempo de empezar a usar mucho más la palabra sí. De esa forma nació el concepto de Deus Ex y con él, básicamente una nueva forma de diseño que actualmente conocemos como “Immersive Sim”, término que se comenzó a usar para definir a estos títulos en los que la elección de jugador lo es básicamente todo, es decir, no hay una sola manera de resolver los problemas que el título nos va presentando, pues se incita a que quien esté jugando, eche a volar un poco su imaginación para tener diferentes aproximaciones a una misma situación. Sobra decir el enorme cambio de visión que este juego representó para toda la industria.

Alone in the Dark

Puede que la primer entrega de Resident Evil haya sido la que puso las reglas que después todos los juegos de terror moderno seguirían, sin embargo, unos años antes, un diseñador de juegos francés bajo el nombre de Frédérick Raynal, presentó una obra llamada, Alone in the Dark, que no solo impresionaba por utilizar modelos de personajes poligonales mucho antes de que el 3D se masificara, sino que le daba forma a un género completamente nuevo al que tanto nos gusta llamar “survival horror”. Era verdaderamente impresionante que un título estrenado en computadoras de 1992, se viera de esa forma y se comportara como algo totalmente nuevo, logrando justamente transmitir un fuerte sentimiento de tensión y hasta desesperación en el jugador, cosa que para ese momento, solo las películas podían conseguir.

Super Mario 64

Como industria, los videojuegos suelen moverse a pasos agigantados, generando que cada poco tiempo, tengamos cambios que podrían ser considerados como toda una revolución. Si bien, desde a inicios de los noventa comenzábamos a tener esfuerzos muy importantes por tener juegos con gráficas 3D, no fue sino hasta la llegada del PlayStation y Nintendo 64 que la cosa tomó mucha mejor forma. Sí, ver por primera vez a la mascota de Nintendo en tres dimensiones fue súper impresionante, pero lo que de verdad hacía sentir que Super Mario 64 había sido traído del futuro, fue el hecho de que como videojuego, funcionaba. La cámara, que rápidamente probó ser todo un reto para el gaming de aquel entonces, se comportaba de manera impecable, además de que de alguna manera, los controles se sentían naturales. De esos logros que rara vez se ven dentro de un medio de entretenimiento.