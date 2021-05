¡Es oficial! La película de Portal por fin está en desarrollo

Han pasado 14 años desde que Portal llegó a nuestras manos. El juego fue aclamado por sus puzzles e increíble historia. De esta forma, hace aproximadamente ocho años, Valve y Bad Robot, la casa productora de J.J. Abrams, anunciaron una colaboración para llevar este título a la pantalla grande. Ahora, después de mucho tiempo de espera, recientemente se confirmó que el reconocido director de ciencia ficción ya está trabajando en la adaptación de Portal.

Por medio de una entrevista con IGN por la versión 4K de Super 8, Abrams reveló que ya está trabajando en la película de Portal, con Warner Bros. como la productora. Sin embargo, es importante mencionar que actualmente no hay actores, una venta de estreno, o siquiera una fecha de grabación. En lo único que se está trabajando actualmente es en el guion, el cual se rumora podría contar una historia diferente a la vista en el juego de Valve, pero conservando elementos clave. Este fue lo que comentó el director:

“De hecho, tenemos un guión que se está escribiendo para la película de Portal ahora en [Warner Bros.]. Estamos realmente entusiasmados con la toma y el lanzamiento, así que parece que esa cosa finalmente está sobre los rieles. Tiene un potencial enorme por muchas razones, una de las cuales es debido a la narrativa limitada del juego, tan ingeniosamente contada como está, el potencial es enorme. Va a ser muy divertido”.

Aunque por el momento no hay actores confirmados para la cinta, Abrams es consciente de que los fans desean ver, o escuchar, a J.K. Simmons como Cave Johnson, pero por el momento no hay pláticas al respecto. De igual forma, pese a que los mundos de Portal y Half-Life están conectados, el director no tiene pensado establecer una relación entre estas dos obras, al menos por el momento.

Esperemos tener más información sobre la película de Portal en un futuro. En temas relacionados, Sony confirma que por el momento no está en desarrollo una película o serie de God of War.

Vía: IGN