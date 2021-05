¡Un State of Play enfocado en Horizon Forbidden West se llevará a cabo esta semana!

Horizon Forbidden West es uno de los juegos más esperados de 2021. Sin embargo, por el momento no hay una fecha de lanzamiento, o más información sobre este título, fuera de lo que se reveló el año pasado. De esta forma, hace unos momentos se confirmó que esta misma semana se llevará un nuevo State of Play enfocado en el juego de Guerrilla Games.

Este evento se llevará a cabo el próximo 27 de mayo a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México), aunque un pre-show especial dará inicio a las 11:00 AM. El State of Play tendrá una duración aproximada de 20 minutos, de los cuales 14 están dedicados a un nuevo gameplay de esta secuela.

We are so excited to show you more of Horizon Forbidden West! This Thursday, May 27, join us on a very special journey into new and uncharted lands.

🏹 Find out more here: https://t.co/opJQFScC3M#HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/kZ6zcVM7ny

— Guerrilla (@Guerrilla) May 25, 2021