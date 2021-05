No hay planes para una película o serie de God of War por el momento, revela Sony

Actualmente, Sony Pictures Entertainment está trabajando en varias adaptaciones de las propiedades de PlayStation para la pantalla grande. Las dos producciones más llamativas en estos momentos son la película de Uncharted, y la serie de The Last of Us para HBO. Sin embargo, también veremos a Twisted Metal y a Ghost of Tsushima en estos medios. De esta forma, muchos se preguntan si God of War recibirá el mismo tratamiento. Lamentablemente, parece que este no será el caso.

En un reciente artículo sobre las películas de videojuegos en desarrollo, The New York Times menciona que por el momento no hay planes para hacer una película o serie de God of War, esto de acuerdo con un representante de Sony. Esto fue lo que comentó Brooks Barnes, escritor de este medio, al respecto:

“Contrariamente a la especulación, una [serie] que no [está en producción], al menos no en el corto plazo, según un portavoz de Sony: God of War”.

Si bien esto indica que no hay planes para llevar a Kratos y compañía a la pantalla grande o chica por el momento, no se descarta la posibilidad de ver una adaptación en un futuro lejano. Considerando que Sony Pictures Entertainment tiene varias producciones de PlayStation en puerta, será mejor esperar a que estas series y películas se estrenen antes de hablar sobre las posibilidades que tiene God of War de dar este salto.

