No es un secreto que la industria se está moviendo a una digitalización, algo que ha preocupado a más de uno, especialmente a todos los que abogan por la preservación del medio. Ahora, recientemente se reveló que la peor pesadilla de muchos se ha vuelto realidad, puesto que un bug impide que tengas acceso a tu librería digital en PlayStation, y parece que Sony no está haciendo algo para solucionar este problema.

Por medio de Reddit, el usuario conocido como dSuds2342, compartió su lamentable caso. Después de un error en Helldivers II que pedía restaurar la licencia, la librería digital de este jugador se ha vuelto completamente inaccesible hasta cierto punto. Este es un problema que afecta tanto a las compras que realizaste en la tienda de PlayStation, así como a los títulos que has agregado por medio de PlayStation Plus. Esto fue lo que comentó:

“La secuencia exacta de eventos que arruinaron mis licencias fue cuando intenté iniciar un juego (Helldivers II) y recibí un mensaje de error (CE-117773-6). Google me dijo “Restaurar licencias” y eso fue lo que me acabó”.

La forma en la que este bug funciona es bastante sencilla. Tras restaurar la licencia, en ciertos casos, todos los juegos digitales que tengas en tu librería hasta la fecha donde realizaste este proceso, se separan de tu cuenta y del historial de transacciones. Si esto sucede, tu historial de compras se verá totalmente normal, pero en la pestaña “Comprado” en la “Biblioteca de juegos” en el sitio web Playstation.com solo mostrará los títulos que se agregaron después de que el error comenzó.

Todos los juegos previos a esta fecha serán inaccesibles en tu consola de PlayStation. Al intentar volver a descargar o comprar estos juegos, aparecerá un mensaje asegurando que ya eres propietario del contenido. Los títulos afectados por el error mostrarán un ícono de candado y no podrán iniciarse.

Ahora, este es un problema que ha afectado a un segmento de la comunidad muy pequeño, puesto que se habla de poco más de 50 personas que han reportado tener este error. Por su parte, el sistema de atención al cliente de PlayStation no parece tener una respuesta a este bug, y considerando que la cantidad de afectados no llega ni a los tres dígitos, es muy probable que esta no sea una propiedad para ellos.

Pese a la pequeña cantidad de afectados, este sigue siendo un problema enorme. Más y más personas optan por comprar juegos digitales, algo que se promueve con consolas como el PS5 Digital y, como es de esperarse, todo esto pone en riesgo la preservación de los juegos. Ya ni siquiera estamos hablando de experiencias de hace 10 o más años, sino de títulos que probablemente compraste hace unas semanas.

Lamentablemente, parece que este es un caso en donde veamos una solución hasta que más y más personas sean afectadas. En temas relacionados, Ubisoft asegura que el futuro son los videojuegos digitales. De igual forma, presidente de PlayStation Studios habla sobre los recientes despidos.

Nota del Editor:

Este es un terrible caso. No importa si afecta a uno o un millón de personas, este tipo de cosas no deberían pasar. El perder años de contenido y cientos de dólares en un instante es un sentimiento terrible. Esto va más allá de decir que el medio físico es mejor, sino que nos da una idea del terrible futuro que nos espera.

Vía: dSuds2342