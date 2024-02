El día de ayer se confirmó el despido de 900 empleados en Sony Interactive Entertainment, así como el cierre de London Studio y la cancelación de múltiples juegos. Ahora, como era de esperarse, el jefe de PlayStation Studios ha compartido un comunicado en donde lamenta esta decisión y menciona que está “reevaluando cómo operamos”.

Por medio de un comunicado oficial compartido al público en general, Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios confirmó el cierre de London Studio, la cancelación de múltiples proyectos sin anunciarse, y el despido de 900 empleados a lo largo de todo el mundo, afectando a estudios como Naughty Dog y Guerrilla Games. Al respecto, esto fue lo que comentó al respecto:

“PlayStation Studios tenía que crecer. Hemos incorporado estudios brillantes y exitosos a nuestra familia. Hemos invertido en nuevas tecnologías y asociaciones. Hemos reclutado talentos de toda nuestra industria y más allá. Pero el crecimiento en sí no es una ambición. PlayStation Studios se compromete a descubrir continuamente formas de trabajar juntos; colaborando y combinando nuestros esfuerzos para garantizar que seamos capaces de crear juegos que superen los límites del juego y ofrezcan lo que usted espera de nosotros. Me entristece profundamente ver que personas talentosas abandonan la empresa. Siento mucha admiración, aprecio y respeto por su trabajo. PlayStation Studios seguirá siendo una organización liderada por creadores impulsada por la evolución de nuestras queridas franquicias y brindando nuevas experiencias de juego de la más alta calidad a nuestros fanáticos”.

Si bien parece que PlayStation puede reevaluar la forma en la que están haciendo juegos, no hay una garantía de que esto suceda en un futuro. La compañía se ha enfocado en crear experiencias AAA a gran escala, y no hay que olvidar sus planes de juegos como servicio, los cuales poco a poco han disminuido. De esta forma, suena casi imposible que cambien de dirección, al menos en lo que resta de la generación. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los juegos cancelados aquí. De igual forma, estos son los juegos que llegan a PlayStation Plus en marzo.

Nota del Editor:

Es decepcionante ver que los directivos vean la complicada situación en la que se encuentra su compañía, y en lugar de evitar a toda costa el despido de sus empleados, esta sea la solución más sencilla para ellos. Lo peor de todo, es que PlayStation en realidad no modificará su negocio, al menos durante esta generación.

Vía: PlayStation