Una vez más, Dead Island 2 se retrasa

Originalmente anunciado en 2014, Dead Island 2 es un juego que ha sufrido un desarrollo bastante complicado. A lo largo de los años, esta entrega ha cambiado de desarrolladores, y se ha retrasado incontables veces. Sin embargo, durante el verano de este año, por fin se reveló que esta secuela estaba lista para llegar al mercado a principios de 2023. Ahora, recientemente se reveló que este ya no será el caso, ya que Dead Island 2 se ha vuelto a retrasar.

Por medio de un comunicado como parte de Embracer Group, dueños de Deep Silver, quienes se encargan de la publicación de esta secuela, Dead Island 2 ya no estará disponible el 3 de febrero de 2023, como estaba planeado. En su lugar, esta entrega llegará a nuestras manos hasta el próximo 28 de abril de 2023. Esto fue lo que se comentó al respecto:

The delay is just 12 short weeks and development is on the final straight now. The new release date for Dead Island 2 will be April 28th 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/Vf1NARTECo

— Dead Island (@deadislandgame) November 17, 2022