Impresiones previas de Marvel’s Midnight Suns

Este año ha sido bastante bueno en cuanto a lanzamientos de videojuegos se refiere, dado que juegos importantes como God of War Ragnarok, Pokémon Violet y Scarlet, Sonic Frontiers, Call of Duty: Modern Warfare II, entre otros de gran calidad. Sin embargo, todavía hay algunos títulos pendientes de llegar, y entre ellos claramente se ubica Marvel’s Midnight Suns.

Actualmente podemos decirles que ya lo estamos probando, por lo que a continuación hablaremos un poco de las cosas que se pueden encontrar en el juego, no está de más comentar que no iremos más allá de las primeras seis horas del juego. Por lo que esperar spoilers es algo improbable, pues para este punto ni nosotros mismos hemos terminado el videojuego en su historia.

A derrotar a los malignos

Primero que nada, la historia nos coloca en el papel de un grupo de héroes conocidos como los Midnight Suns, mismos que son una especie de resistencia ante el poder de una malvada bruja que tienen cientos de años de existir en dicho universo. En el pasado fue sellada pero ahora regresa para sembrar al mundo con terror y energías negativas, sensación que le ha servido de apoyo a los villanos de Marvel

Si bien vamos a manejar a varios personajes conocidos, en sí el protagonista de la historia es un personaje conocido como Hunter, mismo que podemos caracterizar a nuestra conveniencia, con opciones que incluyen el sexo, tipo de cuerpo y más cuestiones. Eso sí, como es un avatar no se puede esperar que tenga una personalidad interesante y tampoco un desarrollo prometedor.

En general, lo que llevamos de la historia hasta ahora es interesante, dado que vemos a varios héroes interactuar entre sí, se incluye a Dr. Strange, Iron Man, Captain Marvel, Spider-Man, Ghost Rider, Bruja Escarlata y más. Incluso hay adiciones que llegan directamente de los X-Men, y eso es algo que nisiquiera hemos visto en las películas de la marca que pertenece a Disney.

Modo de juego que puede enganchar

Sin soltar tanta información ( por que eso lo queremos dar a conocer en la reseña completa) este juego es un estrategia por turnos, mismo que como no podía ser de otra manera, es desarrollado por Firaxis Games, estudió que en su día nos trajo a la saga de Xcom. Solo que tiene sus ciertas diferencias que le dan su propia identidad.

En este juego estaremos limitados al uso de cartas, mismas que nos proporcionan ataques que pueden ejecutar los héroes, saldrán de forma semi aleatoria dependiendo del turno en curso, incluyen naipes de ataque, de habilidad y soporte. Así que unos servirán para atacar, otros para defenderse y algunos más para recargar los puntos de vida.

Hay movimientos limitados para cada una, por lo que se debe pensar dos veces antes de utilizar dichas tarjetas. A esto se le suma que para utilizar las versiones especiales, con ataques masivos que ocupan todo el campo de batalla, se deben de acumular puntos heroícos. Una vez conseguidos, nos puede aparecer el movimiento especial para bajar gran cantidad de energía.

En cuanto al movimiento, no está de más decir que nos colocan en pequeños escenarios donde el personaje se puede mover, así que deberemos pensar en donde colocar al personaje para que reciba el menor daño posible por parte del enemigo. Lo mejor, es que los objetos dentro del mismo no solo están de adorno, pues podemos interactuar, así que si vemos una roca se la podemos lanzar a un rival sin tener que gastar naipes.

En cuanto a los enemigos, hay algunos minions que se pueden derrotar de un golpe y otros mediante la reducción de puntos de vida, por lo que hay que ver si con ciertos movimientos podemos hacer una cadena para dañar a más de uno. También hay líderes de grupo como los principales villanos de Marvel, uno a los que me tocó enfrentar fue a Venom, un reto medianamente sencillo de sobrellevar.

Modo de exploración para pasar el tiempo

Además de contar con el elemento principal del juego, las batallas, también hay secciones en las que nos podemos mover libremente con el avatar que hemos elegido, esto con el fin de obtener bolas de energía para comprar diferentes accesorios. Así es, le podemos cambiar la vestimenta a nuestro gusto, siempre y cuando llevemos con nosotros las monedas que cuestan.

Pero eso no es lo único que se puede hacer en la Abadía de los Midnight Suns, dado que podemos interactuar con los héroes que estén de nuestro lado esto con conversaciones al más puro estilo de juegos aventura gráfica. Esto tiene el fin de crear afinidad con ellos, dado que dependiendo de la respuesta que asignemos confiarán más en nosotros y eso se va a traducir en batalla con movimientos especiales.

Otra de las actividades dentro de la base es la caracterización de nuestro cuarto, mismo al que se le puede añadir distintos muebles, adornos y cuadros. Claro, tampoco se puede dejar de lado a la forja, pues si encontramos ciertos objetos especiales en las batallas, los podemos llevar a un yunque para crear cartas adiciones que no tengamos o si nos salen repetidas es posible fusionarlas para subir su nivel.

Por último en cuanto a la base principal, está la opción de elegir las misiones a las que acceder, ya sean las que van más dirigidas a la historia, o algunas más secundarias que nos otorgan objetos extras para la batalla o simplemente para juntar experiencia y así subir de nivel a los personajes. Es muy recomendable no siempre ir directo con la historia, pues las cosas se pueden tornar más y más difíciles conforme avanzamos.

El camino de los héroes se mantiene positivo

Por ahora, es todo lo que me gustaría platicar respecto a Marvel’s Midnight Suns, dado que no quiero soltar tanta información que perfectamente se puede incluir en la reseña que estoy presentando en estos momentos. Principalmente, no quiero repetir muchas cosas en ese texto, dado que siento sería innecesario hacer un copia y pega, hasta para ustedes como lectores podría ser tedioso.

Lo único que debo decir, es que en estos momentos todo va de forma positiva con el videojuego que de hecho, es el único de gran escala que se está lanzando este año en cuanto al tema de los superhéroes de Marvel. Claro, hay detalles en sus gráficos que no convencen del todo, pero hay que tener en cuenta también el asunto de que va a salir para todas las consolas actuales y las de anterior generación.

A pesar de esto, me he divertido en las pocas horas que llevo de progreso, por lo que prometo explayarme de manera extensa en los próximos días, y decirles si al final del día hacer la compra o si tal vez es un juego que nos estaban hypeando mucho para nada. Bueno, eso ya lo vamos a ver cuando llegue el momento adecuado.

Recuerda que el juego se lanza el 2 de diciembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. La versión de Switch aún no tiene fecha definida.