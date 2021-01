Una talentosa desarrolladora ya está trabajando en un demake de Bloodborne para PS1

Bloodborne es considerado uno de los mejores juegos del PS4. El trabajo de FromSoftwware es uno de los más galardonados de la generación, y tiene millones de fans por todo el mundo. De esta forma, no debería será una gran sorpresa escuchar que una talentosa admirada de la obra de Hidetaka Miyazaki está creando un demake para el PS1.

Este trabajo, conocido como Bloodborne PSX, está a cargo de la desarrolladora indie, Lilith Walther, quien en Twitter ha compartido un par de adelantos de su trabajo, en donde podemos ver cómo se vería Bloodborne si hubiera salido originalmente para el PS1.

Starting todays Bloodborne PSX dev thread with a blind playthrough of a new test level designed by @art_mino, who is doing all the textures and will be helping out with level design!

Today we will be tackling player health / death 🧵 pic.twitter.com/9gclg7MDiI

