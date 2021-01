Checa el impresionante tráiler de lanzamiento de Hitman III

El día de mañana, 20 de enero, Hitman III por fin llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia y PC. El juego encargado de terminar la trilogía conocida como World of Assassination se prepara para llegar a nuestras manos. De esta forma, IO Interactive ha compartido el increíble tráiler de lanzamiento de este título.

El tráiler, el cual tiene una duración de casi tres minutos, nos da un vistazo a algunos de los niveles en los que el Agente 47 tendrá que infiltrarse sin ser visto, y así asesinar a su objetivo de la mejor forma posible.

Agent 47 returns as a ruthless professional in HITMAN 3 for the most important contracts of his entire career. This is the dramatic conclusion to the World of Assassination trilogy. HITMAN 3 launches 20 January.

Pre-Order Now: https://t.co/TKMXc67aVy pic.twitter.com/kLSYsti36A

— HITMAN 3 (@Hitman) January 18, 2021