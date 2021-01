Actriz de Senua’s Saga: Hellblade II insinúa un nuevo anuncio del juego

Pese a que Senua’s Saga: Hellblade II fue uno de los primeros juegos que vimos anunciados para el Xbox Series X|S, actualmente no sabemos cuándo llegará esta secuela a nuestras manos. Ahora, recientemente, Melina Juergens, quien se encarga de darle vida a Senua en los dos títulos de la serie, publicó una imagen en Twitter que parece insinuar inevitables noticias sobre este desarrollo.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Juergens publicó una foto en donde podemos verla con un maquillaje similar al que usa Senua en los juegos. Junto a la imagen se compartió el siguiente mensaje: “Por cada batalla ganada, una batalla mayor toma su lugar”.

For every battle won, a greater battle takes its place ⚔️ #senuassaga #hellbladesenuassacrifice

Makeup: @puffjockey pic.twitter.com/ORAqwI71VM

— Melina Juergens Official (@JuergensMelina) January 15, 2021