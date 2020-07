Un aldeano nunca antes visto de Animal Crossing surge en filtración masiva

Dōbutsu no Mori, o Animal Forest en inglés, llegó al N64 en Japón en 2001, un año después tuvo un lanzamiento internacional para el GameCube con una serie de mejoras y obtuvo el nombre de Animal Crossing. Gracias a la reciente filtración masiva de Nintendo, conocida como “Gigaleak”, se ha descubierto el código fuente completo, un aldeano nunca antes visto y una versión diferente de la tienda de Nook.

De acuerdo con el usuario simplemente conocido como “TV”, la tienda de Nook no siempre fue el lugar que conocemos, debido a que una versión temprana del juego incluye un local con carteles extraños pegados en la pared. De igual forma, la información filtrada contiene diseños tempranos para personajes como Wisp y Blathers, este último no apareció hasta la actualización de GameCube de 2002, e incluso un aldeano completamente nuevo que aún no ha aparecido en ninguno de los juegos.

Wow. Uh. Big discovery here? I found an unused villager in Animal Crossing! Say hello to CAT13! pic.twitter.com/GGrZmOKGmm — TV | Dreamers Dev (@lombTV) July 27, 2020

Este nunca antes visto aldeano tiene el nombre de “CAT13” y es, como su nombre lo indica, un gato que se encuentra en el código de Animal Forest, el cual ha sido bautizado como “Catty” por TV. El diseño de este personaje cuenta con un pelaje oscuro, labios enormes, cejas gruesas y tiene un comportamiento hosco en general.

Here's CAT13 in-game! Nicknamed Catty since we don't have a proper name for her. pic.twitter.com/r9ReaU34AL — TV | Dreamers Dev (@lombTV) July 28, 2020

El código fuente de Animal Forest también incluye la totalidad del emulador Famicom, con juegos como Donkey Kong y Balloon Fight. De igual forma, la gente ha descubierto una serie de información interesante, como una captura de pantalla del demo de Animal Forest para Nintendo Spaceworld 2000, archivos con la etiqueta “control de natalidad” y referencias al mapeador MMC utilizado por Mother, la precuela de Earthbound.

Pero esto no es todo, ya que se han encontrado versiones tempranas de Super Mario World, Star Fox 2, Super Mario 64 y mucho más.

Vía: TV