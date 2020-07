Artista de One Punch Man crea increíble ilustración de Demon Slayer

One Punch Man y Demon Slayer son dos de los animes más populares de los últimos años. Aunque a primera instancia estas dos obras no tienen mucho en común, un artista une a los dos mundos, nos referimos a Yusuke Murata artista principal del anime de One Punch Man, quien ha creado una increíble ilustración de Tanjiro, personaje de Demon Slayer.

Recientemente, varios ilustradores japoneses se reunieron de forma virtual con el objetivo de darle una nueva vida a varios personajes de Demon Slayer. En el caso de Murata, el artista tuvo la tarea de crear su propia interpretación de Tanjiro, el personaje principal de esta obra.

A continuación puedes ver el resultado final.

Yusuke Murata (Artist of One Punch Man) posted this art piece of Demon Slayer. Looks lit 🔥 pic.twitter.com/T4pARF8HeL — 🍎 Ken Xyro (@KenXyro) July 27, 2020

Cabe señalar que Murata solo se encargó de Tanjiro, el resto de los personajes fueron ilustrados por otros artistas. De igual forma, puedes checar el stream de casi tres horas en donde todos los ilustradores se encargaron de hacer esta obra.

En temas relacionados, el autor de My Hero Academia ha compartido una ilustración de la película Heroes Rising. De igual forma, así se ve el poder del Súper Saiyajin 4 Limit Breaker en acción.

Vía: Kireatsu