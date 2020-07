Filtraciones revelan el diseño original de Yoshi, y es espantoso

Conforme miramos más y más al pasado, la documentación de prototipos y demos de juegos es algo difícil de encontrar. De esta forma, las filtraciones son la única forma para que algunas personas logren conocer un poco sobre el pasado de compañías como Nintendo. Ahora, recientemente las versiones prototipo de juegos clásicos del SNES, como Yoshi’s Island, Super Mario Kart y Star Fox, se han filtrado a Internet.

Esta información, según los informes, forma parte de las filtraciones masivas de Nintendo que salieron a la luz el pasado mes de mayo. Aquí podemos ver enemigos, sprites e interfaces diferentes a las que podemos encontrar en los lanzamientos oficiales.

Según una publicación anónima en el foro 4chan, la filtración también incluye el código fuente de F-Zero, Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario RPG, Super Mario All-Stars, Link’s Awakening DX, Star Fox 2, Wild Trax y Pokémon Diamond and Pearl.

Una versión diferente de Yoshi’s Island:

Una versión temprana de Super Mario Kart, la cual parece que no incluye la habilidad de derraparse:

There's also this slightly broken Super Mario Kart build with no drifting (?) and unused tracks, including a unique title theme

Versions of games like Mario All-Stars and Mario RPG have also been found and are being researched into rn

