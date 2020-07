Aquí los memes más divertidos de Halo Infinite

Halo Infinite mostró su primer gameplay el día de ayer y aunque el juego se ve muy divertido, gráficamente deja mucho que desear. Sabemos que se trata de una versión temprana, pero tras estar presumiendo al Xbox Series X como la consola más poderosa allá fuera, si fue un poco decepcionante lo que se mostró. Para burlarse un poco, los internautas han creado una infinidad de memes sobre esta nueva entrega en la franquicia y aquí recopilamos algunos de los más divertidos.

the Banished in Halo Infinite be like pic.twitter.com/VBA7JiLyCh

— Vik (@VikW988) July 24, 2020