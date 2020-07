¡Es real! Luigi sí iba a ser un personaje jugable en Super Mario 64

Por años, uno de los mayores misterios de Nintendo, ha sido la ausencia de Luigi en Super Mario 64. Ahora, gracias a una filtración masiva de información, se ha revelado que, sí, Luigi sí estaba planeado para llegar al juego de Nintendo 64 originalmente, pero fue descartado al final.

Desde hace 24 años, algunos entusiastas han insistido en que Luigi estaba en Super Mario 64, incluso se creó todo un mito alrededor de esto pues una estatua tenía inscrita una frase apenas visible que se interpretó como “L is real 2401”. Ahora, más de décadas después, estas personas han demostrado tener la razón.

Daily Luigi Fact #99.5: Today, 24 years and about 01 month after Super Mario 64's original release, files are being found for Luigi. This is it. The actual L IS REAL 2401. pic.twitter.com/VVwTD5JudN — Mr. Misfire (@HitorMisfire) July 25, 2020

Gracias a las filtraciones, los fans lograron acceder a los datos del juego y reconstruir a Luigi. De esta forma, solo es cuestión de tiempo para ver mods de Super Mario 64 con un modelo oficial de Luigi dentro del juego. De igual forma, dentro de esta información se encuentra el diseño original de Yoshi para Super Mario World.

THEY ARE FINDING LUIGI 24 YEARS AND ONE MONTH AFTER SUPER MARIO 64 CAME OUT L IS REAL 2401 pic.twitter.com/8Uu7LSeSn7 — 🌟Spotart🌟 (@SpotartStation) July 25, 2020

So i edited the original Luigi edit more. now i have added the buttons and the sideburns, as well as adjusting the stache. Luigi is real… let it be known #LisReal pic.twitter.com/W7IwlfvaHA — 2112austin (@2112_austin) July 26, 2020

Vía: Twitter