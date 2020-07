¿Qué juegos recientemente anunciados por Xbox no saldrán en Xbox One?

Una de las grandes promesas por parte de Microsoft para la siguiente generación de consolas, es que todos los juegos first party de la compañía estarán disponibles en Xbox One, Xbox Series X y PC durante los primeros años de la siguiente generación. Sin embargo, durante el reciente Xbox Games Showcase parece que este compromiso se ha roto.

Aunque juegos como Halo Infinite aún están destinados a llegar a Xbox One, Xbox Series X y PC con soporte para el Smart Delivery, durante el Xbox Games Showcase de la semana pasada, se mencionó que títulos first party como Forza Motorsport, Fable, Avowed, As Dusk Falls, Everwild y State of Decay 3 llegarán específicamente a Xbox Series X y PC, sin mención sobre algún soporte para Xbox One.

Esto podría significar que la gran promesa de Xbox se ha roto bastante rápido, o que cinco de las exclusivas de próxima generación que Microsoft presentó no llegarán hasta, mínimo, dos años después del lanzamiento del Xbox Series X. Ninguna de estas dos opciones suenan bien para aquellos que tienen o piensan comprar una consola de Microsoft.

Aquí está la lista completa de juegos que Microsoft mostró la semana pasada, ordenados por las consolas de acuerdo con las plataformas en las que estarán disponibles.

XBOX SERIES X / WINDOWS PC

–State of Decay 3: optimizado para Serie X, first party

–Forza Motorsport: optimizado para Serie X, first party

–Fable: optimizado para Serie X, first party

–Avowed: optimizado para Serie X, first party

–As Dusk Falls: optimizado para Serie X, first party

–Everwild: optimizado para Serie X, first party

–Stalker 2: optimizado para Serie X, lanzamiento exclusivo de la consola

–Warhammer 40,000 Darktide: optimizado para Serie X, lanzamiento exclusivo de la consola

–The Medium: optimizado para Serie X, lanzamiento exclusivo de la consola

XBOX SERIES X / XBOX ONE / WINDOWS PC

–Halo Infinite: optimizado para Serie X, también tendrá optimizaciones para PC

–Tell Me Why

–Grounded: optimizado para Serie X

–Psychonauts 2: optimizado para Serie X

–Destiny 2 Beyond Light: optimizado para Serie X

–Tetris Effect Connected: optimizado para Serie X, lanzamiento exclusivo de la consola

–The Gunk: optimizado para Serie X, lanzamiento exclusivo de la consola

-New Genesis Phantasy Star Online 2: optimizado para Serie X, lanzamiento exclusivo de la consola

XBOX SERIES X / XBOX ONE

–CrossfireX: optimizado para Serie X, lanzamiento exclusivo de la consola

Solo nos queda esperar y ver si los juegos marcados como Xbox Series X y PC también estarán disponibles en Xbox One, o simplemente tendremos que disfrutar de estos títulos en un par años más de lo esperado. En temas relacionados, Gears Tactics también estará disponible en Xbox Series X a finales de año. De igual forma, aquí te dejamos con los memes más graciosos del Xbox Games Showcase.

Vía: The Verge