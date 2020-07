Encuentran piloto secreto de Star Fox 2 y se trata de un humano

Como seguramente sabes, mucha información secreta de Nintendo fue filtrada recientemente, y entre esto se encuentra el titular Star Fox 2. Gracias a estas filtraciones, usuarios pudieron encontrar la existencia de un piloto oculto entre los archivos del juego, y lo sorprendente es que no es un animal antropomórfico ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de un humano.

Por medio de Twitter, la cuenta de shelfcompact compartió esta interesante imagen, mostrando a la piloto en cuestión, aunque su identidad sigue siendo un misterio. Vela a continuación:

@dylancuthbert Whoa, who is this in the bottom left? pic.twitter.com/6aM9JCLm35

— dallowbg (@shelfcompact) July 24, 2020