Xbox admite que Game Pass no genera muchas ganancias

Xbox Game Pass ha sido uno de los movimientos en favor de los usuarios más importantes de Microsoft. Aunque esta plataforma nos permite disfrutar de cientos de juegos con un solo pago, Aaron Greenberg, máximo responsable del departamento de marketing de la consola, reveló que la compañía no recibe grandes ganancias por este servicio.

En una reciente entrevista con What’s Good Games, Greenberg confirmó que Xbox Game Pass “no es una gran jugada de ganancias” en este momento, ya que Microsoft acaba de comenzar el programa. Sin embargo, eventualmente verán ganancias.

Esto fue lo que comentó:

“A corto plazo, sí, Xbox Game Pass no es un servicio con grandes beneficios. Pero pensamos que a largo plazo funcionará bien para todos. Siempre nos reímos (sobre la idea de que Xbox Game Pass no es rentable). Por favor, no se preocupen por nosotros, Microsoft va a estar bien”.