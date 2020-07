Aquí los requerimientos para correr Horizon Zero Dawn en PC

Horizon Zero Down llegará a PC, vía Steam y la Epic Games Store, el próximo 7 de agosto. A una semana de su lanzamiento en esta plataforma, se han revelado los requerimientos necesarios para hacer que el juego de Guerrilla Games alcance su máximo esplendor.

Especificaciones mínimas

-Requiere un procesador de 64 bits y un sistema operativo

-SO: Windows 10 de 64 bits

-Procesador: Intel Core i5-2500K@3.3GHz o AMD FX 6300@3.5GHz

-Memoria: 8 GB de RAM

-Gráficos: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) o AMD Radeon R9 290 (4GB)

-DirectX: Versión 12

-Almacenamiento: 100 GB de espacio disponible.

Especificaciones recomendadas

-Requiere un procesador de 64 bits y un sistema operativo

-SO: Windows 10 de 64 bits

-Procesador: Intel Core i7-4770K@3.5GHz o Ryzen 5 1500X@3.5GHz

-Memoria: 16 GB de RAM

-Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8GB)

-DirectX: Versión 12

-Almacenamiento: 100 GB de espacio disponible.

Horizon Zero Down Complete Edition, la cual incluye el DLC The Frozen Wildlands, llegará a PC el próximo 7 de agosto. Esta versión contará con soporte ultra-wide, framerates desbloqueados, follaje dinámico, reflejos mejorados, mapeo del control y herramientas de evaluación comparativa.

En temas relacionados, te recordamos que Horizon Forbidden West llegará a PlayStation 5 en 2021. De igual forma, John Gonzalez, director narrativo de este juego, ha abandona su puesto.

Vía: Steam