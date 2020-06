Horizon Forbidden West llegará a PS5 en 2021

Uno de los anuncios más espectaculares del evento de PlayStation 5, conocido como The Future of Gaming, fue la revelación de Horizon Forbidden West, secuela de Horizon Zero Dawn. Aunque en su momento no se proporcionó mucha información sobre este título, el día de hoy se han detallado algunos aspectos de este juego.

De acuerdo con Mathijs de Jonge, director del juego, gracias al poder del SSD, Horizon Forbidden West “prácticamente” no tendrá pantallas de carga, no importa si activas fast travel o cargas una partida desde cierto punto en la historia, tendrás la oportunidad de experimentar esta aventura en cuestión de segundos.

Forbidden West se refiere a “nuevo escenario fronterizo” que se extiende desde Utah hasta el Océano Pacífico. No solo habrá playas, líneas costeras, sino ciudades en ruinas, desiertos, puntos de referencia y zonas montañosas. El clima de esta región también será importante, debido a que super tornados amenazan con inundar toda esta área. La tarea de Aloy en esta secuela será detener a la “Red Blight”, la cual ha infectado las tierras y pone en peligro a todos animales y tribus del Oeste Prohibido.

Por otro lado, el mapa de Horizon Forbidden West será más grande que el juego original, y contará con varias secciones en donde tendremos la oportunidad de explorar una civilización perdida bajo el agua, algo que ya habiamos visto en el tráiler de revelación. De igual forma, el juego contará con “decenas” de nuevas maquinas, así como más tribus, tanto pacificas como hostiles.

Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento especifica, Horizon Forbidden West llegará a PlayStation 5 en 2021.

Vía: PlayStation