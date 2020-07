La industria de los videojuegos se encuentra en constante crecimiento. El día de hoy Private Division, compañía creada por Take-Two y responsables por publicar The Outer Worlds, han anunciado la firma de un par de acuerdos para publicar nuevos juegos por parte de Moon Studios, Roll7 y League of Geeks.

Los detalles por el momento son escasos. Se espera que el juego de Moon Studios sea un “RPG de acción convincente”, League of Geeks anunciará una nueva IP y Roll7 dará “el próximo salto adelante en su misión de crear juegos impresionantes y de estado fluido”.

Sin embargo, no veremos un tráiler o más información en un futuro cercano. Estos tres proyectos están en una etapa temprana de desarrollo y se espera que el primero de estos esté disponible hasta el año fiscal de 2022. De igual forma, se desconocen las plataformas de estos juegos.

Esto fue lo que comentó Michael Worosz, vicepresidente ejecutivo y jefe de Private Division al respecto:

“Nuestras asociaciones con Moon Studios, League of Geeks y Roll7 continúan mejorando la lista de Private Division con el mejor talento creativo de la industria de los videojuegos de todo el mundo. Estamos encantados de trabajar junto a estos desarrolladores experimentados para proporcionarles el soporte necesario para impulsar sus visiones creativas al siguiente nivel”.

El nombre de estos estudios te puede sonar. Moon Studios es el equipo que nos ha entregado Ori and the Blind Forest, así como su secuela, Ori and the Will of the Wisps. Por otro lado, Roll7 son los encargados de la entretenida serie de OlliOlli. Por último, League of Geeks son responsables por Armello, un juego de estrategia similar a Civilization.

Estos tres títulos parecen que formarán parte del plan de Take-Two de lanzar casi 100 juegos a partir del año fiscal de 2022. De igual forma, Moon Studios revela por qué no han llevado Ori and the Will of the Wisps al Switch.

