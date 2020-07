No, Xbox Game Pass no llegará ni a Switch ni a PlayStation

La industria de los videojuegos está atravesando tiempos muy raros, por lo que no debería ser tan sorprendente que Phil Spencer, jefe de Xbox, haya recibido muchas preguntas respecto al futuro de Xbox Game Pass en PlayStation y Nintendo Switch. Por supuesto que la respuesta es no, pero debido a la estrategia que Microsoft ha estado manejando para la siguiente generación de consolas, podemos entender el por qué muchas personas creyeron que era una posibilidad.

En las propias palabras de Spencer:

“En los lugares donde hemos llevado Xbox, como teléfonos celulares con Project xCloud y Xbox Game Pass Ultimate en PC, sabemos cuando alguien está jugando alguno de nuestros juegos que ellos forman parte de la comunidad de Xbox Live, tienen sus Logros. Las otras plataformas competitivas no están realmente interesadas en tener la experiencia completa de Xbox en su hardware. Pero para nosotros, queremos estar donde estén los videojugadores y ese es el camino que vamos a seguir.”

Sony, por supuesto, quiere que sus usuarios compren juegos a través de la PlayStation Store y suscribiéndose a servicios como PlayStation Plus y PlayStation Now. Por su parte, la Gran N tiene su suscripción de Nintendo Switch Online, así que no creemos que ninguna de las dos compañías quiera disminuir los ingresos que le generan sus propios servicios a favor de ofrecer Game Pass como otra opción.

Via: TweakTown