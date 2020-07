¿Yakuza: Like a Dragon llegará a PS5? Una pista parece indicar que no

Cada vez falta menos para que Yakuza: Like a Dragon llegue a nuestro territorio. Actualmente el juego ya está disponible en Japón, y se espera que este título esté en nuestras manos a finales de año. Aunque por el momento se desconoce la fecha exacta de lanzamiento, una nueva pista apunta a que pronto podremos jugar Yakuza: Like a Dragon.

Recientemente, el juego recibió una clasificación por parte de los organismos ESRB y PEGI. En ellos se puede ver lo que incluirá el juego, como temas sexuales, groserías, violencia y uso de alcohol, nada fuera de lo normal en la serie de SEGA. Ahora, considerando la relación que SEGA y Microsoft han tenido últimamente, es posible que vemos una fecha de lanzamiento, o al menos más gameplay del juego, en algunos de los eventos que tiene preparado Xbox para este año.

Un detalle importante es que las clasificaciones solo mencionan a PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X y PC, y por el momento no hay alguna mención sobre el PlayStation 5. Aunque existe la posibilidad de ver Yakuza: Like a Dragon en la siguiente plataforma de Sony, tal parece que SEGA se está guardando este secreto. En temas relacionados, puedes checar el más reciente gameplay del juego aquí. De igual forma, Yakuza Kiwami 2 llegará a Xbox Game Pass a finales de julio.

Vía: ESRB y PEGI