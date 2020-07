Ya puedes jugar más de 70 demos para próximos lanzamientos en Xbox One

Como se había reportado anteriormente, Microsoft está llevando a cabo un evento gratuito como parte del Summer Game Fest que permitirá a todos los jugadores de Xbox One disfrutar de más de 70 demos para futuros lanzamientos de la consola. La buena noticia es que ya puedes empezar a descargar los que tu quieras, pero recuerda que tienes hasta el 27 de julio para hacerlo.

Aunque la mayoría de demos ya están disponibles en la Microsoft Store, a lo largo de la semana se irán añadiendo más, por lo que mantén tus ojos abiertos para las nuevas adiciones. Hay tres formas de descargarlos y acá te las compartimos:

1. A través de la pestaña de Xbox Summer Demo Event en el tablero del Xbox One.

2. Ve hasta la Tienda y después navega hasta la parte inferior donde encontrarás la sección de demos.

3. Dirígete directamente a la sección de demos en la Microsoft Store.

The Summer Games Fest Demo Event is now live on Xbox One! From July 21 to July 27, play more than 70 exciting demos of upcoming games. Details here: https://t.co/Dve2t4LFxg

