Summer Game Fest ofrecerá más de 60 demos en Xbox One a finales de este mes

Eventos como E3, PAX y Gamescom le dan la oportunidad a todos los asistentes de probar un par de juegos antes que nadie. Aunque este año lograr algo así es complicado, Xbox se ha unido a Summer Game Fest para llevarle a los usuarios más de 60 demos a lo largo de toda una semana.

Conocido como Summer Games Fest Demo Event, esta celebración se llevará a cabo del 21 al 27 de julio y Xbox planea ofrecerle a los usuarios de Xbox One entre 75 y 100 demos que podrán disfrutar sin costo algunos. Sin embargo, es importante considerar que este tipo de adelantos sólo son una demostración y no cuentan con el nivel de calidad que otros demos que puedes encontrar en la tienda virtual de Xbox One.

De igual forma, estos demos sólo estarán disponibles entre el 21 y 27 de julio, aunque existe la posibilidad de que algunos regresen, aunque mejorados. Por último, Xbox invita a los usuarios a discutir todas sus experiencias en redes sociales y hacerle saber a los desarrolladores qué tal está su trabajo.

Aunque por el momento se desconoce la lista completa de demos que estarán disponibles, Xbox ha compartido una pequeña lista inicial, la cual pueden ver a continuación:

-Cris Tales

-Destroy All Humans!

-Haven

-Hellpoint

-Skatebird

-The Vale: Shadow of the Crown

-Raji: An Ancient Epic

-Welcome to Elk

Conforme nos acerquemos más y más al 21 de julio, más demos serán revelados. En temas relacionados, aquí te decimos cuáles son los nuevos juegos que llegarán a Xbox Game Pass, y aquí te compartimos los que lamentablemente dejarán el servicio.

Vía: Xbox