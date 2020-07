Soulcalibur VI y Fallout 76 llegarán a Xbox Game Pass en julio

La mejor forma de iniciar julio es con más juegos para Xbox Game Pass. La selección en esta ocasión es un poco pequeña, sólo cuatro títulos, de los cuales dos ya están disponibles, pero la calidad es bastante alta. Por si fuera poco Soulcalibur VI y Fallout 76 se encuentran dentro de este novedoso catálogo.

Para comenzar, en estos momentos ya puedes ingresar a Xbox Game Pass y disfrutar de Out of the Park Baseball 21 en PC y del popular Soulcalibur VI en Xbox One. El próximo 9 de julio se agregarán el controversial Fallout 76 a consolas y PC, así como el legendario CrossCode a consolas.

New month. New games. Celebrate the arrival of July (and the halfway point of the year) with the latest @XboxGamePass games for console and PC. Details here: https://t.co/x1RiCK9A73

