Nuevo gameplay de Yakuza: Like a Dragon detalla su sistema de combate

Desde su anuncio, SEGA no tuvo miedo de confirmar que Yakuza: Like a Dragon, o Yakuza 7, reemplazaría su energético sistema de combate por algo más tradicional de los JRPGs: un combate por turnos. Gracias al nuevo gameplay que pudimos ver en el evento Summer of Gaming de IGN, ya tenemos más detalles sobre cómo funcionará.

Además del combate, esta nueva entrega de la saga tendrá un nuevo protagonista llamado Ichiban Kasuga, quien después de pasar un tiempo en la cárcel, al salir se da cuenta que su clan ha sido destruido y ahora tendrá que buscar venganza.

Como dije anteriormente, el combate ha sufrido de una completa reestructuración. Esta vez controlaremos a un equipo en un combate por turnos con diferentes habilidades especiales a nuestra disposición. El juego también ofrecerá 19 actividades únicas y más de 50 misiones secundarias, que seguramente serán igual de ridículas que en entregas pasadas.

Aunque Yakuza: Like a Dragon ya está disponible en Japón, todavía no tenemos una fecha de lanzamiento para nuestra región, pero sabemos que será un título de lanzamiento para el Xbox Series X. También estará disponible para PS4, PC y Xbox One, sin mención específica sobre el PS5.

Fuente: IGN